Італія опублікувала декрет про передачу Україні дванадцятого пакета військової допомоги

Італія офіційно авторизувала передачу урядовим органам України військових транспортних засобів, матеріалів та обладнання у рамках дванадцятого пакета військової допомоги, відповідну заяву від 14 листопада опубліковано в Офіційному урядовому віснику країни.

Декрет від 14 листопада підписав Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, за згодою Міністрів закордонних справ та економіки. В документі наголошується, що передані засоби "списуються для бухгалтерського обліку" та передаються безкоштовно. Конкретний перелік військової техніки і обладнання не оприлюднюється через конфіденційний характер, він міститься у засекреченому документі Штабу оборони.

У тексті декрету зазначено: "Штаб оборони уповноважений застосовувати найшвидші процедури, щоб забезпечити своєчасну доставку транспортних засобів, матеріалів та військового обладнання".

Джерело: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-12-01&atto.codiceRedazionale=25A06512&elenco30giorni=false