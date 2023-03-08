Події

12:27 08.03.2023

СБУ запобігла розкраданню державного газу на майже 100 млн грн

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СБУ запобігла розкраданню державного газу на майже 100 млн грн

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрила масштабну схему привласнення промислових обсягів природного газу, що належить ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

"До організації оборудки причетний менеджмент приватної компанії, яка займається продажем блакитного палива. Ділки здійснили незаконний відбір газу в державного монополіста внаслідок використання підроблених документів", - ідеться в повідомленні української спецслужби в середу.

Як наголошується в повідомленні, в результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці заблокували реалізацію злочинної схеми.

За матеріалами СБУ суд заарештував майже 3,5 млн м³ природного газу, який комерсанти викрали в держави.

Загальна вартість заарештованої сировини становить близько 100 млн грн.

"За даними слідства, ділки налагодили незаконний механізм відбору блакитного палива для його подальшого продажу третім особам. Для здійснення оборудки її організатори подали Оператору ГТС підроблені банківські гарантії виконання зобов’язання на загальну суму 195 млн грн, що дало змогу закачати природний газ у газосховища без фактичного розрахунку за сировину", - уточнюють у спецслужбі.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Заходи з викриття правопорушення проводилися за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Теги: #сбу #газ #розкрадання

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