Резніков бере участь у неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі

Міністр оборони України бере участь у неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі.

"У Швеції розпочалося засідання міністрів оборони ЄС. Я щасливий бути тут. Ми поговоримо про зброю, швидкість в ухваленні рішень і солідарність. Дякую Полу Йонсону і Жозепу Боррелю за організацію зустрічі з нашими колегами з ЄС", - написав Резніков у твіттері у середу.

"Підтримка сильна. Наші партнери з нами до перемоги," - підсумував міністр оборони України.