Події

11:10 08.03.2023

Резніков бере участь у неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі

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Резніков бере участь у неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі

Міністр оборони України бере участь у неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі.

"У Швеції розпочалося засідання міністрів оборони ЄС. Я щасливий бути тут. Ми поговоримо про зброю, швидкість в ухваленні рішень і солідарність. Дякую Полу Йонсону і Жозепу Боррелю за організацію зустрічі з нашими колегами з ЄС", - написав Резніков у твіттері у середу.

"Підтримка сильна. Наші партнери з нами до перемоги," - підсумував міністр оборони України.

 

Теги: #зустріч #міністри #резніков

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