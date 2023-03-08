Грузинська опозиція закликала своїх прихильників до участі в новій акції протесту в Тбілісі

Грузинська опозиція анонсувала нову акцію протесту в середу в другій половині дня на площі перед будівлею парламенту в Тбілісі.

"Сьогодні проти мирної акції було застосовано спецназом і поліцією непропорційну силу. Затримано дуже багато учасників акції, серед них лідер опозиційної партії "Гірчі" Зураб Джапарідзе. Уже за кілька годин на площі перед парламентом зберуться на акцію ще більше людей, ніж учора", - заявив журналістам лідер опозиційної партії "Стратегія Агмашенебелі" Георгій Вашадзе.

Він вважає, що "світова спільнота обов'язково засудить за розгін мирної акції чинну грузинську владу".

Протистояння опозиціонерів із поліцейськими триває.

Площу перед будівлею парламенту повністю контролюють поліцейські та спецназ. Кілька десятків опозиціонерів перебувають на проспекті Руставелі поруч із поліцейським кордоном. Час від часу поліцейські затримують учасників акції, які близько підійшли до них.

У вівторок після ухвалення парламентом у першому читанні закону про іноземних агентів лідери опозиції закликали своїх прихильників на акцію, під час якої сталося кілька сутичок із поліцією.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі, яка наразі перебуває з візитом у США, підтримала учасників акції протесту і заявила про намір накласти вето на ухвалений грузинським парламентом закон.