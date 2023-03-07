Єрмак обговорив із представниками громадських організацій притягнення Росії до відповідальності за вчинення екологічних злочинів в Україні

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із представниками громадських організацій притягнення Росії до відповідальності за вчинення екологічних злочинів в Україні.

"Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із представниками громадських організацій, які опікуються питаннями екології та захисту довкілля. Учасники обговорили притягнення Росії до відповідальності за вчинення екологічних злочинів під час повномасштабного вторгнення в Україну та шкоду, що заподіюється екосистемі та здоров'ю людей", - повідомляється на офіційному порталі президента України у вівторок.

Єрмак зазначив, що питання захисту довкілля є одним із десяти пунктів формули миру президента Володимира Зеленського. За оцінкою Єрмака, світ не повною мірою усвідомлює масштаб загрози екологічній системі України, а також ризики для інших країн, які несе російське вторгнення. Саме тому це питання має стати предметом обговорення на всіх міжнародних майданчиках.

"Збиток, який уже завдано українській екосистемі, обчислюється мільярдами доларів. Це має стати складовою репарацій, сплати яких ми вимагатимемо від Росії", - цитує пресслужба Єрмака.

Він висловив переконання, що екологічний фактор має відіграти важливу роль у формуванні проукраїнської позиції окремих країн, які досі дотримувалися нейтралітету в питанні війни в Україні.

Координатор ініціативи #StopEcocideUkraine Олександр Тодорчук наголосив, що Росія цілеспрямовано знищує довкілля в нашій країні, і цю проблему необхідно активно обговорювати на міжнародному рівні. За його словами, ініціатива #StopEcocideUkraine провела низку заходів у різних країнах, щоб привернути увагу до російського екоциду в Україні. Крім того, напрацьовано проєкт звернення Верховної Ради до міжнародних інституцій щодо засудження екологічних злочинів Росії.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, поінформував учасників про шкоду, яку Росія завдала довкіллю в Україні. Він наголосив на важливості інтеграції в українське законодавство поняття екосистемних послуг - благ, які громадяни можуть отримувати від екосистеми.

Голова ГО "Всеукраїнська екологічна ліга" Тетяна Тимочко підтримала ідею розробки механізму підрахунку компенсації за шкоду, заподіяну довкіллю в Україні.

Радник генпрокурора Максим Попов зазначив, що Офіс генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у 104 кримінальних провадженнях за фактами шкоди, завданої агресором довкіллю. За його словами, ведеться постійна робота з міжнародними організаціями в цьому напрямку.

Як повідомляється, Єрмак запропонував провести в Києві конференцію за участю представників українських та міжнародних екологічних організацій і представити на ній концепцію щодо компенсації екологічної шкоди.