Події

20:48 07.03.2023

Єрмак обговорив із представниками громадських організацій притягнення Росії до відповідальності за вчинення екологічних злочинів в Україні

2 хв читати
Єрмак обговорив із представниками громадських організацій притягнення Росії до відповідальності за вчинення екологічних злочинів в Україні

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із представниками громадських організацій притягнення Росії до відповідальності за вчинення екологічних злочинів в Україні.

"Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із представниками громадських організацій, які опікуються питаннями екології та захисту довкілля. Учасники обговорили притягнення Росії до відповідальності за вчинення екологічних злочинів під час повномасштабного вторгнення в Україну та шкоду, що заподіюється екосистемі та здоров'ю людей", - повідомляється на офіційному порталі президента України у вівторок.

Єрмак зазначив, що питання захисту довкілля є одним із десяти пунктів формули миру президента Володимира Зеленського. За оцінкою Єрмака, світ не повною мірою усвідомлює масштаб загрози екологічній системі України, а також ризики для інших країн, які несе російське вторгнення. Саме тому це питання має стати предметом обговорення на всіх міжнародних майданчиках.

"Збиток, який уже завдано українській екосистемі, обчислюється мільярдами доларів. Це має стати складовою репарацій, сплати яких ми вимагатимемо від Росії", - цитує пресслужба Єрмака.

Він висловив переконання, що екологічний фактор має відіграти важливу роль у формуванні проукраїнської позиції окремих країн, які досі дотримувалися нейтралітету в питанні війни в Україні.

Координатор ініціативи #StopEcocideUkraine Олександр Тодорчук наголосив, що Росія цілеспрямовано знищує довкілля в нашій країні, і цю проблему необхідно активно обговорювати на міжнародному рівні. За його словами, ініціатива #StopEcocideUkraine провела низку заходів у різних країнах, щоб привернути увагу до російського екоциду в Україні. Крім того, напрацьовано проєкт звернення Верховної Ради до міжнародних інституцій щодо засудження екологічних злочинів Росії.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, поінформував учасників про шкоду, яку Росія завдала довкіллю в Україні. Він наголосив на важливості інтеграції в українське законодавство поняття екосистемних послуг - благ, які громадяни можуть отримувати від екосистеми.

Голова ГО "Всеукраїнська екологічна ліга" Тетяна Тимочко підтримала ідею розробки механізму підрахунку компенсації за шкоду, заподіяну довкіллю в Україні.

Радник генпрокурора Максим Попов зазначив, що Офіс генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у 104 кримінальних провадженнях за фактами шкоди, завданої агресором довкіллю. За його словами, ведеться постійна робота з міжнародними організаціями в цьому напрямку.

Як повідомляється, Єрмак запропонував провести в Києві конференцію за участю представників українських та міжнародних екологічних організацій і представити на ній концепцію щодо компенсації екологічної шкоди.

 

 

 

Теги: #рф #війна #екологія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:33 07.03.2023
У Росії триває підготовча робота до "Мінська-3"

У Росії триває підготовча робота до "Мінська-3"

18:46 07.03.2023
Окупанти продовжують спроби наступу на п'яти напрямках, на двох - обороняються - Генштаб ЗСУ

Окупанти продовжують спроби наступу на п'яти напрямках, на двох - обороняються - Генштаб ЗСУ

18:43 07.03.2023
Сили оборони завдали 9 ударів по місцях скупчення окупантів за добу і знищили російський комплекс ППО - Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали 9 ударів по місцях скупчення окупантів за добу і знищили російський комплекс ППО - Генштаб ЗСУ

18:31 07.03.2023
Окупанти завдали 19 авіа- та 1 ракетного удару по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Окупанти завдали 19 авіа- та 1 ракетного удару по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

16:18 07.03.2023
Кабмін пропонує ВР денонсувати угоду з Росією про співпрацю під час здійснення спільного контролю на держкордоні

Кабмін пропонує ВР денонсувати угоду з Росією про співпрацю під час здійснення спільного контролю на держкордоні

10:07 07.03.2023
Українська армія стабілізувала північну лінію оборони Бахмуту - британська розвідка

Українська армія стабілізувала північну лінію оборони Бахмуту - британська розвідка

10:05 07.03.2023
Битва за Бахмут може серйозно послабити російську ПВК "Вагнер" і залишити РФ без деяких з її найефективніших ударних частин - ISW

Битва за Бахмут може серйозно послабити російську ПВК "Вагнер" і залишити РФ без деяких з її найефективніших ударних частин - ISW

09:10 07.03.2023
Унаслідок повномасштабної агресії РФ загинули 464 дитини, 931 поранена - прокуратура

Унаслідок повномасштабної агресії РФ загинули 464 дитини, 931 поранена - прокуратура

08:10 07.03.2023
Втрати окупантів за добу становили понад тисячу одиниць о/с, один літак і дев’ять танків

Втрати окупантів за добу становили понад тисячу одиниць о/с, один літак і дев’ять танків

07:01 07.03.2023
ЗС України збили ворожий Су-25 і 8 дронів різних типів

ЗС України збили ворожий Су-25 і 8 дронів різних типів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Залужний зустрівся з групою вищих воєначальників зі США, Великої Британії та Польщі

Україна пам'ятає про кожного, хто перебуває в російському полоні

Зеленський про загибель бійця "Да Вінчі": Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України

Коболєв стверджує, що НАБУ вимагає збільшити розмір застави для нього до 365 млн грн

Сили оборони завдали 9 ударів по місцях скупчення окупантів за добу і знищили російський комплекс ППО - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Білопільську та Есманську ОТГ у Сумській області, без жертв - обладміністрація

Залужний зустрівся з групою вищих воєначальників зі США, Великої Британії та Польщі

Росіяни з важкої артилерії обстріляли Великомихайлівську громаду на Дніпропетровщині

Прем'єр Шмигаль обговорив із директором європейського департаменту МВФ нову довгострокову програму співпраці

ЄБРР у травні може схвалити кредит "Укрзалізниці" на EUR200 млн

Україна не має стосунку до казусу в Балтійському морі - Подоляк

Глава групи титанових компаній "Велта" Бродський оголосив нагороду в $10 тис. за вбивць українського полоненого

Міноборони Угорщини опікувалося підготовкою українських бойових медиків

У САП підтвердили клопотання про зміну запобіжного заходу Коболєву у зв'язку з неповним і несвоєчасним внесенням застави

Україна пам'ятає про кожного, хто перебуває в російському полоні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА