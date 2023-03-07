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19:13 07.03.2023

Кабмін оприлюднив положення про Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури

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Кабмін оприлюднив положення про Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури

Кабінет міністрів України оприлюднив Положення про Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Відповідну постанову №193 від 21 лютого 2023 року оприлюднено на сайті уряду.

Згідно з нею, основними завданнями агентства є реалізація держполітики у сферах дорожнього господарства, будівництва, ремонту, модернізації інфраструктури, об'єктів житлової нерухомості, виробничого комплексу, соціальної сфери, ЖКГ, благоустрою населених пунктів, управління відходами, інженерно-транспортної, енергетичної інфраструктури, споруд цивільного захисту, військових об'єктів, об'єктів у сферах авіаційного, залізничного (крім утримання) транспорту, морського, автомобільного транспорту загального користування, міського транспорту.

Агентство також відповідає за реалізацію держполітики у сфері розвитку та утримання пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного та залізничного сполучення.

Серед інших функцій агентства також реалізація в межах компетенції держполітики у сфері державно-приватного партнерства щодо розвитку, будівництва, ремонту та модернізації об'єктів інфраструктури, узгодження проєктної документації на будівництво об'єктів тощо.

Як повідомив очільник агентства Мустафа Найєм, серед планів відомства на 2023 рік - реалізація нагальних проєктів у регіонах, найбільше постраждалих від війни, запровадження процедур прозорості й ефективності використання коштів, механізмів співпраці з ОМС, налагодження комунікації та взаємодії з партнерами й донорами, нарощування спроможності команди агентства планувати, розробляти та впроваджувати проєкти відповідно до міжнародних стандартів.

"Зараз ми завершуємо формування команди агентства, (...), а також розробляємо внутрішні політики. Від себе додам, що головне завдання агентства - швидка, прозора та ефективна реалізація проєктів відновлення", - написав він у фейсбуці у вівторок.

Як повідомлялося, Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури було створено постановою уряду №29 від 13 січня 2023 року на базі Державного агентства інфраструктурних проєктів і Держагентства автомобільних доріг, а 27 січня Кабмін призначив його головою Найєма, який обіймав посаду заступника міністра в Мінвідновлення.

 

 

 

Теги: #положення #відновлення #держагенство

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