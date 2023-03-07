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17:08 07.03.2023

Україна повернула 130 осіб у рамках чергового обміну полоненими з РФ - Єрмак

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Україна повернула 130 осіб у рамках чергового обміну полоненими з РФ - Єрмак

Українська сторона повернула з російського полону в рамках процедури обміну 130 своїх військовослужбовців, включно із 71 захисником "Азовсталі", повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Черговий обмін полоненими - нам вдалося повернути додому 130 наших людей - 126 захисників і чотирьох захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ (Державна спеціальна служба транспорту - ІФ-У). Серед них - 87 захисників Маріуполя, 71 з яких - із "Азовсталі". Також повертаємо взятих у полон у районі Бахмута і Соледара - загалом 35 осіб із донецького напрямку", - написав Єрмак у телеграмі у вівторок.

За його словами, більшість звільнених із російського полону мають важкі поранення. "Як каже президент Володимир Зеленський, держава має подбати про кожного з них. Кожен із наших героїв має відчувати, що держава піклується про нього", - написав голова Офісу президента.

Єрмак подякував Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими "за чудову роботу".

У Міністерстві оборони РФ раніше у вівторок повідомили, що до РФ повернуто 90 російських військовослужбовців, які перебували в українському полоні.

 

Теги: #полонені #обмін #єрмак

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