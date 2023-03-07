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14:33 07.03.2023

В Одесі поліція припинила діяльність мережі підпільних "фабрик" із виробництва підроблених парфумів

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В Одесі поліція припинила діяльність мережі підпільних "фабрик" із виробництва підроблених парфумів

Співробітники Національної поліції України викрили та припинили діяльність мережі підпільних "фабрик", які спеціалізувалися на виробництві підроблених парфумів під виглядом відомих брендів, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Налагодили нелегальний бізнес 39-річний та 33-річний жителі Одеси. "Фабрики" знаходилися на території промзони поблизу обласного центру. За попередніми даними, потужності однієї "фабрики" дозволяли виробляти до 1000 флаконів контрафактної продукції щодня. Оптовий продаж здійснювався через власні торговельні точки на ринку. Для роздрібної торгівлі запустили рекламу в соцмережах та відправляли замовлення кур’єрською або поштовою службою", - зазначається в повідомленні.

Правоохоронці вжили заходів щодо припинення діяльності підпільних виробництв. У спеціально обладнаних цехах і місцях проживання фігурантів вилучили компонентів і готової продукції на 100 млн грн.

Серед вилученого поліцією виявилися 40 тисяч флаконів парфумів із логотипами світових брендів, а це 2 000 літрів - на суму 31 млн грн, 600 літрів гліцерину, 150 літрів спирту, а також поліграфічна продукція для пакування та маркування флаконів, "чорнові записи", спеціальні суміші й обладнання на 38 млн грн. Окрім того, майже 280 тисяч пачок тютюну для кальяну та 702 банки без марок акцизного податку України на загальну суму 31,2 млн грн.

У межах кримінального провадження, розслідуваного за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України, встановлюють коло причетних осіб та вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно.

Теги: #одеса #поліція #фальсифікат

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