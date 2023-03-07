У Міноборони закликають дочекатися офіційного підтвердження особи розстріляного українського військового

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала дочекатися офіційного підтвердження особи розстріляного українського військового, оскільки до родин загиблих має бути повага.

"До загиблих та їх родин має бути насамперед повага. Соцмережі і тактовність - несумісні, менше з тим, краще дочекатись допоки бригада (командир) офіційно підтвердить особу загиблого", - написала вона в телеграм-каналі.

Раніше в мережі з'явилося відео вбивства беззбройного чоловіка в українській військовій формі без видимих розпізнавальних знаків. Він дивиться в бік, де розташована камера, голос за кадром каже: "Знімай його". На це полонений відповідає: "Слава Україні". Після цього лунають численні постріли. Відео знято в лісопосадці.

Офіс генпрокурора та СБУ розпочали розслідування воєнного злочину з розстрілом українського військовополоненого. Омбудсмен Дмитро Лубінець відправив відео розстрілу міжнародним партнерам із різних країн світу як підтвердження чергового воєнного злочину РФ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана розпочати розслідування за фактом розстрілу росіянами українського військовополоненого.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вбивць українського військовополоненого буде знайдено.