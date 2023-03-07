У Чорному морі перебувають 15 ворожих кораблів, зокрема чотири носії крилатих ракет - ВМС ЗСУ

Станом на вівторок, 7 березня, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 15 російських кораблів, повідомляє пресслужба Військово-Морських сил Збройних сил України.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 15 ворожих кораблів, серед яких чотири носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп до 24 ракет, в Азовському морі – один ворожий корабель", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

У Середземному морі чисельність ворожого угруповання зменшено до семи кораблів, із них три носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 20 ракет.

За добу прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили в бік Азовського моря - 17 кораблів, у Чорне море - 21 корабель.

Зазначають, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.