Події

09:57 07.03.2023

Оцінка українцями корупції в Міноборони: прихильники негайних наслідків і ретельнішого розслідування розділилися порівну - опитування

3 хв читати
Оцінка українцями корупції в Міноборони: прихильники негайних наслідків і ретельнішого розслідування розділилися порівну - опитування

Скандал із корупцією в Міністерстві оборони України, що розгорнувся на початку 2023 року, поляризував українське суспільство, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології в лютому.

"У лютому 2023 року ми поставили респондентам запитання, яким є їх ставлення до розслідувань імовірної корупції в Міністерстві оборони: чи це мають бути негайні кадрові рішення на тлі гострої важливості під час війни, чи це мають бути ретельні, хоч і можливо більш тривалі, розслідування, щоб не провокувати нестабільність у міністерстві та не шкодити обороні. Як можна бачити, це питання поляризувало українців: 46% вважають, що краще ретельніше й довше розслідувати, а водночас стільки ж (47%) респондентів вважають, що мають бути негайні рішення щодо найменшої підозри в корупції", - зазначено у звіті за підсумками дослідження, оприлюдненому у вівторок.

Водночас дослідники наголошують, що позиція у справі навколо корупції в Міноборони не пов'язана з депресивними настроями: в обох групах абсолютна більшість виступила проти територіальних поступок агресору. Також обидві групи однаковою мірою демонструють оптимізм у війні з Росією.

"Україна, вочевидь, буде й надалі стикатися з ситуаціями внутрішньої дестабілізації. Незалежно від того, чи посіяні зерна для потенційних конфліктів російським ворогом (чи недалекоглядними егоїстичними українськими суб'єктами), чи мають об'єктивне українське походження, для саме корупційних скандалів в Україні є дуже поживний ґрунт. Ідеться про хронічну недовіру до інституцій, що мають забезпечувати справедливість у суспільстві - судів і прокуратури. Українці наразі демонструють щирий захват і високу довіру до оборонних інституцій, як-от ЗСУ чи СБУ. Навіть щодо поліції, яка сприймається як важливий інститут опору, ми бачимо стрімке зростання довіри. Однак найгірші та найнижчі показники довіри - саме до судів і прокуратури", - зазначають експерти.

Опитування проводили 14-22 лютого 2023 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (із випадковою генерацією телефонних номерів і подальшим статистичним зважуванням). Загалом опитано 2 002 респонденти, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводили з дорослими (віком 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, контрольованих владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включали жителів територій, тимчасово неконтрольованих владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводили з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

В умовах війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення. Зокрема якщо ще в травні серед усіх опитаних респондентів 2,5-4% проживали на окупованих після 24 лютого територіях (і це відповідало відсотку тих, хто там проживає, бо генерація номерів телефонів була випадковою), то у 2023 році через вимкнення окупантами телефонного зв'язку вдалося опитати лише двох респондентів (із 2 002), які нині проживають в окупованих населених пунктах. Зазначається, що хоча погляди респондентів, які проживали в окупації, дещо різнилися, але водночас загальні тенденції були доволі схожі. Тобто неможливість нині опитати таких респондентів суттєво не впливає на якість результатів.

Теги: #опитування #міноборони #кміс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:44 07.03.2023
У Міноборони заявили про наміри РФ зірвати мобілізацію та дискредитувати Україну

У Міноборони заявили про наміри РФ зірвати мобілізацію та дискредитувати Україну

01:36 07.03.2023
Антикорупційне управління Міноборони України може очолити Сергій Степанян

Антикорупційне управління Міноборони України може очолити Сергій Степанян

18:34 06.03.2023
Міністри оборони ЄС заслухають Резнікова про розвиток ситуації та обговорять, як прискорити постачання боєприпасів

Міністри оборони ЄС заслухають Резнікова про розвиток ситуації та обговорять, як прискорити постачання боєприпасів

13:33 06.03.2023
Міжнародний жіночий день святкують лише чверть українців - соцопитування КМІС

Міжнародний жіночий день святкують лише чверть українців - соцопитування КМІС

10:52 06.03.2023
62% опитаних у "Дії" українців виступили за збереження 8 березня вихідним днем

62% опитаних у "Дії" українців виступили за збереження 8 березня вихідним днем

13:52 04.03.2023
Затверджено положення про Громадську антикорупційну раду при Міноборони України

Затверджено положення про Громадську антикорупційну раду при Міноборони України

14:00 02.03.2023
Близько 70% киян задоволені роботою мера Віталія Кличка - соцопитування

Близько 70% киян задоволені роботою мера Віталія Кличка - соцопитування

12:15 02.03.2023
Україна очікує від саміту НАТО інформації про час та умови її вступу до Альянсу

Україна очікує від саміту НАТО інформації про час та умови її вступу до Альянсу

12:11 02.03.2023
Понад половина ВПО, які опинилися в Києві, збираються пов'язати своє життя зі столицею, вважаючи її комфортною, а киян - доброзичливими

Понад половина ВПО, які опинилися в Києві, збираються пов'язати своє життя зі столицею, вважаючи її комфортною, а киян - доброзичливими

19:41 01.03.2023
Делегація послів G7 і Євросоюзу відвідала Міністерство оборони України

Делегація послів G7 і Євросоюзу відвідала Міністерство оборони України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Втрати окупантів за добу становили понад тисячу одиниць о/с, один літак і дев’ять танків

ЗС України відбили понад 140 атак противника на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках

ЗС України збили ворожий Су-25 і 8 дронів різних типів

Посилення оборони Бахмута одноголосно підтримане Ставкою

Зеленський зустрівся в Києві з лідерами СДПН

ОСТАННЄ

Радника мера Очакова підозрюють у державній зраді

Під час обов'язкової евакуації з Донецької області із серпня виїхали понад 50 тис. громадян, зокрема 6 тис. дітей - Мінреінтеграції

Українська армія стабілізувала північну лінію оборони Бахмуту - британська розвідка

Битва за Бахмут може серйозно послабити російську ПВК "Вагнер" і залишити РФ без деяких з її найефективніших ударних частин - ISW

Десять українських пілотів можуть прибути до США для підвищення навичок керування бойовими літаками - ЗМІ

Унаслідок повномасштабної агресії РФ загинули 464 дитини, 931 поранена - прокуратура

Окупанти обстрілювали три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти 65 разів обстрілювали Херсонську область, поранено 4 людини

Понад 46 тис. людей загинули в результаті землетрусів на південному сході Туреччини - Ердоган

Втрати окупантів за добу становили понад тисячу одиниць о/с, один літак і дев’ять танків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА