У Міноборони заявили про наміри РФ зірвати мобілізацію та дискредитувати Україну

Росія прагне дискредитувати Україну як отримувача зброї перед союзниками та зірвати мобілізацію, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Росія зосередила свою інформаційну зброю проти України з двома цілями: дискредитація України як одержувача зброї. Зрив мобілізації та процесу укладання контрактів на службу", - написала Маляр у телеграм-каналі.

За її словами, "це має своє пояснення, адже зброя та люди, які її застосовують, – це те, чого ворог найбільше боїться. Якщо перша мета орієнтована на західного споживача інформації, то друга – на українську".

Вона закликала критично ставитись до будь-якої інформації, яку розповсюджують неофіційні джерела, перевіряти її достовірність, ставлячи запитання: яка мета її розповсюдження.