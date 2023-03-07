Події

01:42 07.03.2023

ЗСУ знищили групу "вагнерівців" у Бахмуті

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Бійці Збройних сил України знищили групу ПВК "Вагнер" у Бахмуті, які намагаються атакувати їхні позиції, повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Днями група "вагнерівців" намагалася атакувати один із опорних пунктів наших захисників на Бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні відомства у телеграм-каналі.

Як повідомляється, у ближньому бою окупантів зупинили.

"Втративши частину сил, ворог почав відходити. Аеророзвідка Нацгвардії вистежила втікачів, а прикордонники-мінометники знищили щонайменше 7 загарбників", - повідомили у відомстві.

Теги: #україна #ліквідація #бахмут #вагнерівці

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