ЗСУ знищили групу "вагнерівців" у Бахмуті

Бійці Збройних сил України знищили групу ПВК "Вагнер" у Бахмуті, які намагаються атакувати їхні позиції, повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Днями група "вагнерівців" намагалася атакувати один із опорних пунктів наших захисників на Бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні відомства у телеграм-каналі.

Як повідомляється, у ближньому бою окупантів зупинили.

"Втративши частину сил, ворог почав відходити. Аеророзвідка Нацгвардії вистежила втікачів, а прикордонники-мінометники знищили щонайменше 7 загарбників", - повідомили у відомстві.