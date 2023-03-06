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16:08 06.03.2023

Посольство України взаємодіє з британськими правоохоронцями для з'ясування обставин смерті 14-річної українки - МЗС

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Посольство України взаємодіє з британськими правоохоронцями для з'ясування обставин смерті 14-річної українки - МЗС

Українське посольство вже взаємодіє з британськими правоохоронцями для встановлення всіх обставин смерті українки в графстві Девон у Великій Британії, повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

"МЗС України поінформоване про смерть української громадянки в графстві Девон у Сполученому Королівстві. Українське посольство вже взаємодіє з британськими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин, встановлює зв'язок із рідними", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі МЗС України.

Причини смерті має визначити розпочате розслідування.

Раніше Sky News повідомило, що на пляжі у Великій Британії знайшли 14-річну українку без свідомості. Згодом українську дівчину доправили до лікарні, де вона померла.

 

Теги: #смерть #велика_британія #українка

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