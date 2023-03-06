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13:34 06.03.2023

Коли Крим буде деокуповано, не буде часу на зміну законодавства, все має бути на "низькому старті" - прокурор автономії

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Коли Крим буде деокуповано, не буде часу на зміну законодавства, все має бути на "низькому старті" - прокурор автономії

Україні варто уже наразі підготувати всю нормативну базу для відновлення роботи в Криму, щоб після звільнення півострова від окупації одразу ж розпочати роботу, вважає керівник прокуратури АР Крим та м. Севастополя Ігор Поночовний.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", говорячи про план дій прокуратури після деокупації Криму, Поночовний сказав: "Наразі основне завдання для України - підготувати нормативну базу для того, щоб відновлення роботи в Криму було максимально швидким і ефективним".

За його словами, генеральний прокурор Андрій Костін створив відповідну робочу групу, до якої входять співробітники прокуратури автономії, Офісу генпрокурора, представництва президента в Криму та неурядові організації.

"Займаємося розробкою законодавства відновлення роботи в Криму. Бо питань і проблемних моментів дуже багато - наприклад, верифікація російських вироків, винесених за час окупації", - розповів Поночовний.

За його словами, важливим і складним є питання звільнення від кримінальної відповідальності - необхідно визначити, кого люструвати, кого амністувати, а кого притягнути до відповідальності.

Як уточнив прокурор автономії, варто внести зміни щонайменше до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, оскільки саме вони можуть врегулювати проблемні моменти.

"Наприклад, якщо хтось відбуває покарання на підставі російського вироку за побутове вбивство в Криму, то такий вирок може бути верифікований і особа продовжить відбувати покарання. Якщо ж людина сидить у в'язниці за дискредитацію російської армії, то, звісно, такі вироки ми не будемо верифікувати, людина повинна бути звільнена. Але для цього в КПК треба прописати відповідний механізм. Просто відкрити СІЗО і сказати: "ти виходиш, а ти сидиш" не можна", - пояснив Поночовний.

Крім цього, як зазначив прокурор автономії, має бути ухвалено окремий закон про люстрацію, також варто врегулювати питання забезпечення проведення негласних слідчих дій українських правоохоронців на території Криму.

"Тобто, до всіх процесів і проблем, які можуть виникати, треба вже наразі готуватися, щоб усе було на "низькому старті"... Я завжди говорив: щодо Криму нормативна база у нас має бути готовою вже, бо коли півострів буде звільнений, не буде часу на те, щоб змінювати законодавство. Речі зібрали, приїхали і почали працювати", - резюмував Поночовний.

Теги: #крим #деокупація

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