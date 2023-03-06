На Донеччині внаслідок обстрілів загинула одна людина, зруйновано школу в Краматорську, пошкоджено будинки та адмінбудівлі

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області: за минулу ніч було зруйновано приватні та багатоквартирні будинки, пошкоджено заклади культури та адмінбудівлі, одна людина загинула, четверо поранені, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Уночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - зруйнували школу. За попередньою інформацією, без постраждалих", - написав Кириленко в телеграм-каналі в понеділок уранці.

"На горлівському напрямку одна людина загинула і троє поранені у Бахмуті. На волноваському напрямку одна людина поранена у Вугледарі, під обстрілом околиці громади", - написав голова Донецької ОДА.

Раніше вранці Кириленко повідомив одного загиблого в Бахмуті та п'ятьох поранених.

За даними ОВА, у Торецькій громаді пошкоджено адмінбудівлю та Дім молитви в Нью-Йорку. Пошкоджено три будинки у Васюківці Соледарської громади та два будинки в Часовому Яру.

"На донецькому напрямку у Курахівській громаді зі "Смерчів" обстріляне Дачне - пошкоджено чотири двоквартирні і шість приватних будинків, адмінбудівлю та заклад культури. В Авдіївці протягом ночі тривали обстріли по старій та центральній частинах міста - без жертв", - уточнив Кириленко.

"На лисичанському напрямку в Переїзному Званівської ТГ пошкоджено та зруйновано щонайменше 10 будинків. Будинки на трьох вулицях пошкоджено у Сіверську, ще один будинок частково зруйновано у Зарічному Лиманської громади", - повідомляють в ОВА.