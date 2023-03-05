Україна дасть світу достатній інструментарій для покарання агресора

Світ досить сильний, щоб покарати Росію за війну, а Україна дасть світу достатній інструментарій, щоб зробити це, заявив у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

"Відбулася масштабна конференція за участю багатьох наших партнерів – правників України, всієї Європи та світу. United for Justice. "Обʼєднані заради справедливості". Крок за кроком ми йдемо до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста за скоєне проти нашої держави, проти наших людей. Мають бути покарані всі російські вбивці, кожен організатор цієї агресії, усі, хто будь-яким чином забезпечує війну проти нашої держави й терор проти наших людей.", - сказав він.

За словами президента, "це домовленості, яких ми вже досягаємо. Це інституції, які вже працюють і будуть працювати ще активніше заради відновлення справедливості. Заради покарання винних в агресії".

"Світ достатньо сильний, щоб покарати Росію за війну. І ми дамо світу достатню сміливість та достатній інструментарій, щоб покарання відбулося. Щотижня додається впевненості в цьому. І я дякую всім нашим партнерам, які допомагають будувати мережу юридичної взаємодії, щоб відповідні вироки все ж прозвучали й були реалізовані", - сказав Зеленський.