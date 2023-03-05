Події

20:04 05.03.2023

Російські війська за день обстріляли Нікополь понад десять разів, є руйнування приватних будинків і госпбудівель

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Російські війська за день обстріляли Нікополь понад десять разів, є руйнування приватних будинків і госпбудівель

Російські війська в неділю понад 10 разів обстріляли Нікополь - пошкоджено 6 приватних будинків, 2 госпбудівлі, приватне підприємство і магазин, люди не постраждали, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Сьогодні ворог знову бив з артилерії по Нікополю. По місту агресор випустив понад десять артилерійських снарядів. Пошкодив 6 приватних будинків та 2 господарчі споруди. Руйнувань зазнало одне приватне підприємство та магазин. Зачепило вороже залізяччя й лінії електропередач. Енергетики все відновили", - написав Лисак у телеграм-каналі в неділю ввечері.

"На щастя, люди цілі", - додав він.

 

 

 

Теги: #обстріли #нікополь

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