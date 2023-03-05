У Польщі зловмисник підпалив машини швидкої допомоги, які польські волонтери збиралися передати Україні - ЗМІ

У Польщі зловмисник підпалив машини швидкої допомоги, які волонтери збиралися передати Україні, повідомило TVN24.

За інформацією на сайті каналу, 10 автомобілів швидкої допомоги були куплені на кошти польських волонтерів для українських прифронтових госпіталів Харківської та Сумської областей. Машини готували до передачі.

Автомобілі, розміщені біля адміністрації міста Радлов, зловмисник підпалив увечері в п'ятницю. Один з автомобілів згорів повністю, а інший - серйозно пошкоджений.

За записами камер відеоспостереження правоохоронці затримали підозрюваного в підпалі. Ним виявився місцевий житель, якого раніше вже притягували до відповідальності за подібний злочин.