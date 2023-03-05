За добу ворог обстріляв сім тергромад Сумської області

Упродовж дня росіяни здійснили обстріл 7 територіальних громад області: Білопільської, Есманьської, Шалигинської, Новослобідської, Зноб-Новгородської, Миропільської, Юнаківської, зафіксовано 117 прильотів - із мінометів і артилерії, повідомили в ОВА.

Зокрема, територію Білопільської громади в напрямку с. Іскрисківщина обстріляли з мінометів (17 мін) та артилерії (САУ) (10 снарядів). Унаслідок обстрілу повторно пошкоджено будинок культури та ЛЕП.

У Шалигинській громаді зафіксовано 16 прильотів, імовірно, з міномета 120-мм. Також після спостерігалося 20 прильотів, імовірно, із САУ.

По території Есманьської громади ворог стріляв із міномета - 31 приліт за день.

По Новослобідській громаді було здійснено обстріл із міномета - 4 прильоти.

По Зноб-Новгородській громаді росіяни били з міномета по околиці с. Нововасилівка - 8 прильотів за день. Нововасилівка - 8 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено ЛЕП.

У Миропільській громаді зафіксовано 6 прильотів (орієнтовно міномет 120-мм).

Юнаківську громаду обстріляли із САУ - 5 прильотів.