Події

13:52 04.03.2023

Затверджено положення про Громадську антикорупційну раду при Міноборони України

2 хв читати
Затверджено положення про Громадську антикорупційну раду при Міноборони України

Міністр оборони України Олексій Резніков підписав наказ про затвердження положення про Громадську антикорупційну раду при українському оборонному відомстві.

"Новостворений консультативно-дорадчий орган після проведення відкритого загальнонаціонального голосування за кандидатів на платформі Національного агентства з питань запобігання корупції та після визначення переможців, що ввійдуть до складу Антикорупційної ради, має забезпечити прозору діяльність Міноборони та цивільний контроль. Серед іншого, до переліку завдань ради входить аналіз корупційних ризиків, запобігання та протидія корупції, встановлення взаємодії Міноборони з громадськими об'єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства", - повідомляється на сайті Міноборони в суботу.

Антикорупційна рада створюється на основі відкритого і прозорого конкурсу у складі 15 осіб терміном на один рік. Її діяльність передбачає участь громадськості у формуванні антикорупційних заходів у Міноборони України. Склад ради затверджується за результатами конкурсу. Кандидатури для участі можуть подати громадські об'єднання, державна реєстрація яких відбулася не менш як за два роки до дня оголошення конкурсу та статутна діяльність яких пов'язана із запобіганням і протидією корупції.

"Громадська антикорупційна рада наділена вичерпним переліком інструментів, яких достатньо, щоб унеможливити будь-які корупційні прояви. Вона може створювати експертні групи, залучати фахівців, положення про діяльність ради передбачає широкий діапазон для дій. Упевнений, антикорупційна рада поліпшить не тільки роботу в самому міністерстві, а й зміцнить фундамент довіри в суспільстві. Що перше, що друге - вкрай важливі моменти для досягнення головної стратегічної мети України - перемоги у війні", - зазначив Резніков.

Теги: #рада #міноборони #антикорупція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:41 01.03.2023
Делегація послів G7 і Євросоюзу відвідала Міністерство оборони України

Делегація послів G7 і Євросоюзу відвідала Міністерство оборони України

18:34 01.03.2023
Керівництво Міноборони обговорило з головами обласних центрів комплектування дотримання прав призовників і цифровізацію роботи

Керівництво Міноборони обговорило з головами обласних центрів комплектування дотримання прав призовників і цифровізацію роботи

17:26 01.03.2023
Уряд пропонує великим ритейлерам брати участь у тендерах Міноборони

Уряд пропонує великим ритейлерам брати участь у тендерах Міноборони

14:29 01.03.2023
Держаудитслужба закликає дочекатися публічних результатів перевірки Міноборони

Держаудитслужба закликає дочекатися публічних результатів перевірки Міноборони

22:09 28.02.2023
Росіяни інформаційно "б'ють" по темі мобілізації в Україні, оскільки це запорука перемоги у війні

Росіяни інформаційно "б'ють" по темі мобілізації в Україні, оскільки це запорука перемоги у війні

21:21 28.02.2023
Наказ про початок формування Антикорупційної ради Міноборони буде підписано до кінця тижня

Наказ про початок формування Антикорупційної ради Міноборони буде підписано до кінця тижня

20:53 28.02.2023
Кабмін вніс законопроєкт про особливості реєстрації шлюбів, розлучень, народжень і смертей за кордоном і на окупованих територіях

Кабмін вніс законопроєкт про особливості реєстрації шлюбів, розлучень, народжень і смертей за кордоном і на окупованих територіях

15:24 28.02.2023
ВР пропонують відкликати нардепку Безуглу зі складу комітету з питань нацбезпеки

ВР пропонують відкликати нардепку Безуглу зі складу комітету з питань нацбезпеки

11:47 28.02.2023
Міноборони України повідомило про зниження вартості послуг із забезпечення військовослужбовців харчуванням

Міноборони України повідомило про зниження вартості послуг із забезпечення військовослужбовців харчуванням

10:19 28.02.2023
Верховній Раді пропонують заборонити під час війни стягнення та арешт коштів боржника для допомоги ВПО

Верховній Раді пропонують заборонити під час війни стягнення та арешт коштів боржника для допомоги ВПО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Робота над санкціями проти РФ має тривати, у нас досі є "прогалини" - президент Європарламенту

ЄС із партнерами продовжуватиме працювати над тим, щоб РФ заплатила за агресію проти України - фон дер Ляєн

Усі винні за воєнні злочини в Україні, зокрема Путін, мають бути притягнуті до відповідальності - президент Європарламенту

Комісія з проведення конкурсу на директора НАБУ визначилася з трьома переможцями

Тиск на оборону Бахмута посилюється, у місті зруйновано два важливі мости - британська розвідка

ОСТАННЄ

Мінкультури ініціює посилення порядку отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку

Окупанти обстріляли с.Мар'ївка Запорізького району, без жертв - голова ОП

Окупанти від ранку кілька разів обстріляли Нікопольський район, загинули двоє мирних жителів

Перша віцепрем'єрка Свириденко ініціює аналог Рамштайну для розмінування, а KSE - акселератор

Найближчими днями в Україні місцями пройде невеликий сніг, денна температура залишиться вищою за 0°

Саудівська Аравія відправила 3 літаки гуманітарної допомоги Україні - голова ОП

У Чорному морі 4 російські носії "Калібрів" - ОК "Південь"

Окупанти вранці обстріляли Гуляйпільську ОТГ, двоє мирних жителів загинули

Зеленський зустрівся з головою Європарламенту Мецолою у Львові

Робота над санкціями проти РФ має тривати, у нас досі є "прогалини" - президент Європарламенту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА