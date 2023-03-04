Затверджено положення про Громадську антикорупційну раду при Міноборони України

Міністр оборони України Олексій Резніков підписав наказ про затвердження положення про Громадську антикорупційну раду при українському оборонному відомстві.

"Новостворений консультативно-дорадчий орган після проведення відкритого загальнонаціонального голосування за кандидатів на платформі Національного агентства з питань запобігання корупції та після визначення переможців, що ввійдуть до складу Антикорупційної ради, має забезпечити прозору діяльність Міноборони та цивільний контроль. Серед іншого, до переліку завдань ради входить аналіз корупційних ризиків, запобігання та протидія корупції, встановлення взаємодії Міноборони з громадськими об'єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства", - повідомляється на сайті Міноборони в суботу.

Антикорупційна рада створюється на основі відкритого і прозорого конкурсу у складі 15 осіб терміном на один рік. Її діяльність передбачає участь громадськості у формуванні антикорупційних заходів у Міноборони України. Склад ради затверджується за результатами конкурсу. Кандидатури для участі можуть подати громадські об'єднання, державна реєстрація яких відбулася не менш як за два роки до дня оголошення конкурсу та статутна діяльність яких пов'язана із запобіганням і протидією корупції.

"Громадська антикорупційна рада наділена вичерпним переліком інструментів, яких достатньо, щоб унеможливити будь-які корупційні прояви. Вона може створювати експертні групи, залучати фахівців, положення про діяльність ради передбачає широкий діапазон для дій. Упевнений, антикорупційна рада поліпшить не тільки роботу в самому міністерстві, а й зміцнить фундамент довіри в суспільстві. Що перше, що друге - вкрай важливі моменти для досягнення головної стратегічної мети України - перемоги у війні", - зазначив Резніков.