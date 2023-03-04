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13:48 04.03.2023

Саудівська Аравія відправила 3 літаки гуманітарної допомоги Україні - голова ОП

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Саудівська Аравія відправила 3 літаки гуманітарної допомоги Україні - голова ОП

Три літаки з гуманітарною допомогою відправила Україні Саудівська Аравія в рамках програми на $100 млн, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Серед допомоги - 135 потужних генераторів від 20 до 400 кВт, теплі ковдри, засоби гігієни. Вони будуть розподілені в шести регіонах для реагування на нагальні потреби тисяч людей", - написав Єрмак у телеграм-каналі в суботу.

Як повідомлялося, під час візиту до Києва наприкінці лютого глави МЗС Саудівської Аравії Фейсала бін Фархана Аль Сауда підписали два документи, які формалізували надання Саудівською Аравією допомоги Україні в розмірі $400 млн: гуманітарної допомоги на $100 млн і нафтопродуктів на $300 млн. Ідеться про спільну програму співробітництва із Центром гуманітарної допомоги та допомоги Короля Салмана і Меморандум про взаєморозуміння із Саудівським фондом розвитку.

 

Теги: #україна #саудівська_аравія #гумдопомога

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