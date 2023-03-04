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11:53 04.03.2023

Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні - ЗМІ

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Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні - ЗМІ

Німецький машинобудівний концерн Rheinmetall веде переговори з Україною про будівництво танкового заводу на українській землі, повідомляє німецьке видання Der Spiegel у суботу.

"Завод Rheinmetall може бути побудований в Україні приблизно за 200 мільйонів євро... Він міг би виробляти до 400 основних бойових танків Panther на рік", - сказав генеральний директор компанії Армін Паппергер в інтерв'ю газеті Rheinische Post.

Він також зазначив, що переговори з українським урядом були "багатообіцяючими".

Паппергер сподівається, що рішення буде ухвалено "в найближчі два місяці".

Керівник Rheinmetall переконаний, що завод можна захистити від російських повітряних атак, зазначивши, що "захист за допомогою ППО не буде важким".

За його словами, для перемоги Україні знадобиться від 600 до 800 танків, і їхнє будівництво потрібно почати швидко. "Навіть якщо Німеччина передасть бундесверу всі 300 танків Leopard 2, цього буде занадто мало", - зазначив Паппергер.

Наразі Rheinmetall поставляє Україні близько 250 танків. "Ми працюємо на повній швидкості... Ми вже ввели в дію понад 40 бойових машин піхоти Marder, а до кінця року їх буде близько 100. З 50 Leopard 2A4 готові близько 30 танків. Крім того, є близько 100 Leopard 1 старої конструкції, з яких ми можемо зробити 88 придатними до експлуатації", - сказав Паппергер.

Глава концерну висловив припущення, що війна триватиме, "можливо, кілька років". "Західні союзники посилають туди достатньо зброї, щоб Україна могла захистити себе, але в українців сьогодні немає достатньої кількості техніки, щоб повністю повернути свою територію", - зазначив він.

Водночас РФ не має таких великих ресурсів, як Захід загалом, сказав глава Rheinmetall. Водночас Паппергер не бачить, щоб "керівництво навколо Путіна пішло на будь-які поступки від свого агресивного курсу щодо України".

Танк Panther KF51 вагою 59 тонн оснащений 130-мм гарматою з автоматичною системою подачі боєприпасів (вміщує до 20 шт.) і дистанційно-керованим 12,7-мм спареним кулеметом. Panther KF51 заснований на корпусі Leopard 2A4 і планується до поставок насамперед операторам, які вже експлуатують Leopard 2. Panther KF51 був уперше представлений влітку 2022 року і прийде на зміну Leopard 2, що виробляється з 1979 року.

Теги: #завод #україна #танки #rheinmetall_ag

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