Події

11:19 04.03.2023

Тиск на оборону Бахмута посилюється, у місті зруйновано два важливі мости - британська розвідка

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Тиск на оборону Бахмута посилюється, у місті зруйновано два важливі мости - британська розвідка

Українська оборона міста Бахмут Донецької області перебуває під дедалі сильнішим тиском, у місті та його околицях тривають інтенсивні бої, повідомляють у звіті оборонної розвідки, опублікованому в Твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в суботу.

"Регулярні сили російської армії і групи "Вагнер" просунулися далі в північні передмістя міста, яке наразі є утримуваним Україною опорним пунктом, вразливим для російських атак із трьох боків. Україна укріплює цей район елітними підрозділами, і протягом останніх 36 годин у Бахмуті було зруйновано два ключові мости, включно з життєво важливим мостом, що з'єднує місто з останнім основним маршрутом постачання Бахмута з міста Часів Яр", - ідеться у зведенні.

У британській розвідці зазначили, що утримувані українськими захисниками шляхи постачання міста стають дедалі обмеженішими.

Теги: #оборона #ситуація #бахмут

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