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07:09 04.03.2023

В ISW припускають імовірність відходу ЗС України з частини Бахмута

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В ISW припускають імовірність відходу ЗС України з частини Бахмута

В Інституті вивчення війни (ISW) припускають імовірність віходу Збройних сил України з частини Бахмута (Донецька обл.), де російські окупанти ведуть бої за захоплення міста приблизно з травня 2022 року, повідомляє ISW.

Аналітики зазначають, що геолокаційні кадри, опубліковані 3 березня, підтверджують, що українські війська зруйнували два критично важливі мости в районі Бахмута. Зокрема, через річку Бахмутівка на північному сході міста та вздовж траси Хромове - Бахмут на захід від міста.

"Запобігання знищенню мостів, імовірно, свідчить про те, що українські війська можуть намагатися завадити руху РФ на сході Бахмута і обмежити потенційні шляхи виходу окупантів із Бахмута на захід", - зазначається у звіті.

У ISW нагадують, що раніше, а саме 28 лютого, радник президента України Олександр Роднянський заявив, що за необхідності українські сили можуть відійти з позицій у Бахмуті.

Тоді він також поінформував, що Україна укріпила територію на захід від Бахмута так, що навіть якщо українські війська почнуть відступати, окупанти точно не зможуть швидко захопити все місто.

"Якщо українське військове командування вважатиме за необхідне відступити з Бахмута, воно, судячи із заяв і даних про дії України, ймовірно, здійснить обмежений і контрольований відхід з особливо складних ділянок східного Бахмута", - припускають фахівці.

Джерело: https://www-understandingwar-org.translate.goog/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-3-2023?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc

 

 

Теги: #зсу #відхід #бахмут

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