Події

01:14 04.03.2023

До Києва прибула голова Європарламенту Роберта Метсола

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До Києва прибула голова Європарламенту Роберта Метсола

Глава Європарламенту (ЄП) Роберта Метсола прибула з візитом до Києва пізно ввечері у п'ятницю.

"Добре повертатися в Україну. До цих хоробрих людей, які надихнули світ. До героїв, які відмовляються здаватися. До тих, хто пожертвував усім заради наших цінностей. До європейців, чий будинок у нашому Європейському Союзі", - написала Метсола у мікроблозі Твітер у ніч. на суботу.

Вона наголосила, що "майбутнє України – це членство у Європейському Союзі" і що Європа пройде "весь шлях разом з вами".

Також Метсола зустрілася зі речником Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.

"Рада знову бачити друга Руслана Стефанчука. Співпраця між Європарламентом українським парламентом посилюватиметься", - зазначила глава Європарламенту.

У свою чергу Стефанчук наголосив, що Європарламент, безперечно, перебуває на передовій підтримці України.

Нардеп додав, що під час зустрічі сторони обговорили санкції проти РФ, зазначивши, що "слід зупинити всі можливості обходу обмежень".

Також Стефанчук подякував Євросоюзу за фінансову підтримку, за макрофінансову допомогу.

Крім того, глава українського парламенту порушив тему пропозицій Китаю щодо так званого "мирного договору".

"Закцентував, що є формула миру, запропонована президентом України Зеленським. І саме до підтримки цієї ініціативи закликаємо світ", - підсумував Стефанчук. 

 

Теги: #президент #україна #візит #європарламент

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