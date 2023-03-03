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21:13 03.03.2023

У МКЧХ назвали недостовірною інформацію про передачу гумдопомоги Маріуполю і заявили, що контролюють її використання "виключно для гуманітарних цілей"

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У МКЧХ назвали недостовірною інформацію про передачу гумдопомоги Маріуполю і заявили, що контролюють її використання "виключно для гуманітарних цілей"

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні назвали недостовірними повідомлення про нещодавню передачу гуманітарної допомоги тимчасово окупованому Маріуполю.

"МКЧХ присутній у Маріуполі з 2014 року виключно для допомоги громадам, які постраждали від військових дій, і надає гуманітарну допомогу нужденним", - повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" речник МКЧХ в Україні Олександр Власенко.

У Міжнародному Комітеті Червоного Хреста додали, що гуманітарна ситуація в Маріуполі залишається дуже складною і багато хто потребує гуманітарної допомоги.

"Ось чому МКЧХ надає продуктові та гігієнічні набори десяткам тисяч людей, а також медичні засоби, засоби для профілактики інфекцій, резервуари для води та генератори для закладів охорони здоров'я. У своїй гуманітарній діяльності в Маріуполі МКЧХ підтримує постачальників соціальних послуг меблями, постільною білизною, побутовою технікою та іншими предметами, наприклад ІТ-обладнанням. Ці пожертви здійснюються виключно з гуманітарною метою, щоб полегшити розподіл гуманітарної допомоги між людьми, які її потребують", - заявили в Комітеті.

Також у МКЧХ наголосили, що "комітет систематично контролює, як використовують гуманітарну допомогу, щоб переконатися, що вона використовується виключно для гуманітарних цілей".

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що вчора МКЧХ доправили в Мангуш "гуманітарну допомогу - комп'ютерну та оргтехніку для потреб окупаційної адміністрації".

"Більш того, для відділу у справах дітей (який сприяє депортації та викраденню дітей України окупантами), УТСЗН - який активно залучено до примусової паспортизації та територіальний центр соціального обслуговування", - написав він у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #маріуполь #мкчх

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