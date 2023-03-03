Події

21:04 03.03.2023

Міжнародний центр із розслідування злочинів агресії в Гаазі розпочне роботу цього літа

1 хв читати
Міжнародний центр із розслідування злочинів агресії в Гаазі розпочне роботу цього літа

Міжнародний центр зі збирання доказів агресії розпочне свою роботу в Гаазі влітку 2023 року, заявляє генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Перший практичний крок до цього (до створення Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії) також буде зроблено тут. Разом із Євроюстом, Єврокомісією та членами Спільної слідчої групи ми створюємо міжнародний центр із переслідування злочину агресії в Гаазі", - повідомив Костін у п'ятницю у Львові під час відкриття міжнародної конференції United for justice.

Він зазначив, що планується підписати відповідну угоду в рамках спільної слідчої групи.

"Сподіваємося, що цей центр, який збиратиме докази злочину агресії, розпочне свою роботу в Гаазі вже цього літа", - повідомив Костін.

Він підсумував: "Сьогодні тут, у Львові, ми дискутуємо про трибунал щодо Путіна. Вважаю це безумовним прогресом і нашим спільним досягненням".

Теги: #рф #гаага #розслідування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:42 03.03.2023
Китай продовжує розглядати надання Росії летальної зброї

Китай продовжує розглядати надання Росії летальної зброї

21:50 03.03.2023
Генпрокурор США про протистояння України російській агресії: Це боротьба за весь демократичний світ

Генпрокурор США про протистояння України російській агресії: Це боротьба за весь демократичний світ

20:50 03.03.2023
Генпрокурор: У забезпеченні відповідальності РФ за злочини агресії не може бути компромісів

Генпрокурор: У забезпеченні відповідальності РФ за злочини агресії не може бути компромісів

18:56 02.03.2023
Україні пропонують три моделі створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ - нардеп

Україні пропонують три моделі створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ - нардеп

18:46 02.03.2023
Російські окупанти за добу завдали трьох ракетних і 24 авіаударів по території України, здійснили понад 55 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти за добу завдали трьох ракетних і 24 авіаударів по території України, здійснили понад 55 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

15:04 02.03.2023
У Росії розгортається рух російських антифашистів-ополченців - Данілов

У Росії розгортається рух російських антифашистів-ополченців - Данілов

14:46 02.03.2023
Держприкордонслужба про "українську ДРГ" у РФ: країна-терорист у всьому одразу безпідставно намагається звинуватити Україну

Держприкордонслужба про "українську ДРГ" у РФ: країна-терорист у всьому одразу безпідставно намагається звинуватити Україну

19:08 01.03.2023
Окупанти завдали 16 авіа- і трьох ракетних ударів по Україні за добу, здійснили 20 обстрілів із РСЗВ

Окупанти завдали 16 авіа- і трьох ракетних ударів по Україні за добу, здійснили 20 обстрілів із РСЗВ

17:13 01.03.2023
Перші результати розслідування авіакатастрофи в Броварах можуть бути готові за місяць - Клименко

Перші результати розслідування авіакатастрофи в Броварах можуть бути готові за місяць - Клименко

15:21 01.03.2023
Росія втратила в Україні більше солдатів, ніж у всіх війнах після Другої світової - CSIS

Росія втратила в Україні більше солдатів, ніж у всіх війнах після Другої світової - CSIS

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Безлімітний режим споживання електроенергії продовжиться в перші вихідні весни

Світ має моральну відповідальність перед українськими воїнами - Зеленський

У МКЧХ назвали недостовірною інформацію про передачу гумдопомоги Маріуполю і заявили, що контролюють її використання "виключно для гуманітарних цілей"

Путін і його спільники мають отримати законні вироки - Зеленський на конференції у Львові

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $400 млн

ОСТАННЄ

Безлімітний режим споживання електроенергії продовжиться в перші вихідні весни

Світ має моральну відповідальність перед українськими воїнами - Зеленський

У МКЧХ назвали недостовірною інформацію про передачу гумдопомоги Маріуполю і заявили, що контролюють її використання "виключно для гуманітарних цілей"

Гібридний варіант створення спецтрибуналу за злочини агресії для України неприйнятний

Путін і його спільники мають отримати законні вироки - Зеленський на конференції у Львові

Меморандум між урядом України та МКС дасть змогу Суду більш повноцінно розслідувати міжнародні злочини - генпрокурор

Костін вітає генпрокурора США в команді JIT

Міністри оборони ЄС обговорять створення механізму спільної закупівлі 1 млн снарядів для України - МЗС Естонії

Оштрафований Нацбанком Укргазбанк заявляє про розпочату боротьбу з порушниками в гральному бізнесі

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $400 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА