Міжнародний центр із розслідування злочинів агресії в Гаазі розпочне роботу цього літа

Міжнародний центр зі збирання доказів агресії розпочне свою роботу в Гаазі влітку 2023 року, заявляє генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Перший практичний крок до цього (до створення Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії) також буде зроблено тут. Разом із Євроюстом, Єврокомісією та членами Спільної слідчої групи ми створюємо міжнародний центр із переслідування злочину агресії в Гаазі", - повідомив Костін у п'ятницю у Львові під час відкриття міжнародної конференції United for justice.

Він зазначив, що планується підписати відповідну угоду в рамках спільної слідчої групи.

"Сподіваємося, що цей центр, який збиратиме докази злочину агресії, розпочне свою роботу в Гаазі вже цього літа", - повідомив Костін.

Він підсумував: "Сьогодні тут, у Львові, ми дискутуємо про трибунал щодо Путіна. Вважаю це безумовним прогресом і нашим спільним досягненням".