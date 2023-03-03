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15:17 03.03.2023

Тільки Україна може говорити про прийнятний для неї мир - президент Латвії

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Тільки Україна може говорити про прийнятний для неї мир - президент Латвії

Тільки Україна може сформулювати умови прийнятного для неї миру, сказав у п'ятницю на брифінгу у Львові після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським президент Латвії Егілс Левітс.

"Тільки Україна може говорити про прийнятний для неї мир. Довгостроковий мир означатиме повну територіальну цілісність України. Росія має повернутися до міжнародно-визнаних кордонів", - сказав Левітс.

Президент Латвії зазначив, що Латвія допомагає Україні з підтримкою євроінтеграційних реформ. "Ми підтримуємо переговори щодо дуже конкретних аспектів отримання Україною повноцінного членства в ЄС", - сказав він.

Левітс запевнив, що "просуватиме ідею спецтрибуналу, оскільки жоден інший міжнародний суд не може розглядати справу щодо злочину агресії".

Водночас, за його словами, "необхідно створити законодавчі юридичні підстави для використання заморожених активів Росії з їх використанням для відновлення України".

Президент Латвії заявив про підтримку мирного плану Зеленського. "Мирна формула - це те, що дасть змогу створити довгостроковий мир, заснований на нормах міжнародного права", - сказав Левітс.

Він наголосив, що "Україна має повне право вступити до альянсів, а це означає - НАТО. Латвія підтримує вступ України до НАТО, коли умови це дозволять".

Теги: #мир #україна #латвія

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