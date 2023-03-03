У питанні запровадження санкцій проти Росії не може бути компромісів - Зеленський

У питанні запровадження державами - партнерами України санкцій проти Росії за вчинене нею повномасштабне вторгнення не може бути компромісів, упевнений президент України Володимир Зеленський.

"Не може бути компромісів щодо санкцій. Ми бачимо, що це відбувається постійно ... Ми працюємо з аналітикою: як росіяни обходять санкції, хто їм допомагає. На жаль, є держави й навіть члени ЄС, які не готові діяти потужно. Тому знаходять у деяких санкційних кроках компроміси", - заявив Зеленський на пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом у Львові в п'ятницю.

Компроміси, як він наголосив, "унеможливлюють швидку перемогу", оскільки від них залежить функціонування військової інфраструктури Росії.

"Ми маємо зробити все, щоб не дати їм (Росії – ІФ-У) можливості виробляти ту кількість зброї, з якою вони до нас приходили і ще можуть прийти. Але санкції діють. Важливо "дотиснути" партнерів і в ЄС, і в усьому світі. Це те, в чому нам потрібна допомога Латвії", - сказав президент України.

При цьому він висловив подяку Латвії, а також Литві, Естонії та Польщі за те, що ці держави максимально підтримують Україну в ЄС щодо санкційних питань.

Також, за словами Зеленського, допомога Латвії дуже важлива й потрібна Україні на міжнародних майданчиках, зокрема на засіданнях держав - членів НАТО або формату "Рамштайн", де Україні оголошують військову допомогу та вирішують питання щодо прискорення її надання.