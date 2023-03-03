Під завалами будинку в Запоріжжі було виявлено чотирьох загиблих і фрагменти тіл - ДСНС

Під час ліквідації наслідків ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі було деблоковано тіла чотирьох загиблих, врятовано 11 осіб, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Підрозділи ДСНС врятували 11 осіб. Рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих та фрагменти тіл, які будуть ідентифіковані згодом. Допомога надається і тваринам: за добу співробітники ДСНС врятували трьох котів", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Комунальники прибирають будівельні залишки. Наразі розібрано понад 100 тонн конструкцій.

До пункту обігріву, який розгорнула Служба порятунку, звернулися 180 осіб. Психологи ДСНС надали допомогу 76 особам.

До ліквідації наслідків ракетного удару залучено 136 осіб та 32 одиниці техніки, з них від ДСНС - 77 осіб та 14 одиниць техніки.

Раніше секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив про загибель п'яти осіб. Іще десятеро осіб вважаються зниклими безвісти. Вісім осіб травмовані.