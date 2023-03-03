Протягом четверга окупанти обстріляли 10 громад, зафіксовано 177 прильотів – Сумська ОВА

Протягом четверга окупанти обстріляли Новослобідську, Хотинську, Білопольську, Великописарівську, Середино-Будську, Есманьську, Зноб-Новгородську, Миропільську, Краснопільську, Шалигінську громади, було зафіксовано 177 прильотів, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація

З 7.45 до 8.15 ранку ворог обстрілював із мінометів Середино-Будську громаду, було зафіксовано 9 прильотів, в результаті в с. Рожковичі пошкоджено 2 приватні будинки.

О 10.30 було зафіксовано 4 прильоти із ствольної артилерії територією Есманьської громади, в результаті в с. Студенток пошкоджено ЛЕП та приватні будинки. Крім цього, у с.Уланово внаслідок обстрілу РСЗВ о 15.45 сталося загоряння житлового будинку.

Близько 11.40 противник обстріляли із САУ Хотинську громаду, зафіксовано 4 прильоти. Через обстріл пошкоджено офісне приміщення агрофірми та приміщення для зберігання дров у с. Кондратівка.

У Зноб-Новгородській громаді було пошкоджено високовольтну лінію внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії поблизу с. Нововасилівка об 11.50, 10 прильотів.

О 13.57 ворог обстріляв із ствольної артилерії Новослобідську громаду, 7 прильотів. За попередньою інформацією у с. Бояро-Лежачі пошкоджені 3 приватні будинки.