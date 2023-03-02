Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Міллі провів розмову із Залужним, запевнив у "непохитній підтримці"

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал армії США Марк Міллі поговорив з головнокомандувачем Збройними силами України генералом Валерієм Залужним, якого запевнив у непохитній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, повідомляє CNBS.

"Вони обговорили неспровоковане і тривале вторгнення Росії в Україну та обмінялися думками й оцінками. Голова підтвердив непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в заяві полковника армії США Дейва Батлера.