Події

20:31 02.03.2023

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Міллі провів розмову із Залужним, запевнив у "непохитній підтримці"

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Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Міллі провів розмову із Залужним, запевнив у "непохитній підтримці"

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал армії США Марк Міллі поговорив з головнокомандувачем Збройними силами України генералом Валерієм Залужним, якого запевнив у непохитній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, повідомляє CNBS.

"Вони обговорили неспровоковане і тривале вторгнення Росії в Україну та обмінялися думками й оцінками. Голова підтвердив непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в заяві полковника армії США Дейва Батлера.

 

 

Теги: #сша #розмова #головком

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