У Києві облаштують ще п'ять пожежних постів - Кличко

У Києві облаштують ще п'ять пожежних постів із цілодобовим чергуванням особового складу та техніки. Для цього Київрада внесла відповідні зміни до міської цільової програми забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2020-2023 роки, заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Особливо гостро питання створення нових пожежних постів постало з початком широкомасштабного вторгнення Росії. Навантаження на наших пожежників і рятувальників велике, бо вони мають оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, зокрема ліквідовувати наслідки ракетних обстрілів та атак дронами на критичну інфраструктуру та житлові будинки міста. Тому сьогодні ми відкоригували міську цільову програму цивільного захисту, щоб розпочати будівництво п'яти пожежних депо в Києві. У нинішніх умовах це дуже важливо та допоможе посилити безпеку нашого міста", - зазначив Кличко, повідомляє пресслужба мера.

Зокрема, додаткові пожежні пости планують влаштувати з урахуванням наявних пожежних депо та орієнтовного радіусу (3 км) обслуговування одним підрозділом у п'яти районах столиці. Таке рішення допоможе посилити захист киян і гостей столиці від пожеж і наслідків надзвичайних ситуацій.

Загалом за час широкомасштабної війни Київ залучив як допомогу та отримав від іноземних партнерів 36 сучасних пожежних автомобілів. Два з них у грудні місто відправило до Харкова, який зазнає постійних обстрілів.

Пожежно-рятувальні підрозділи столиці щороку здійснюють понад 10 тис. виїздів, ліквідовують понад 5 тис. пожеж і 500 аварій, рятують життя і здоров'я 400 жителів столиці. Щодня в Києві відбувається понад 30 виїздів на гасіння пожеж і ліквідацію надзвичайних ситуацій.