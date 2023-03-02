Зеленський призначив Романа Мрочка начальником Херсонської МВА замість Галини Лугової

Президент України Володимир Зеленський у четвер своїм розпорядженням звільнив Галину Лугову з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації.

Відповідний документ №29/2023-рп оприлюднено на сайті глави держави.

"Звільнити Лугову Галину Леонідівну з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області", - йдеться в розпорядженні.

Водночас на сайті президента було оприлюднено розпорядження №30/2023-рп, згідно з яким на посаду начальника Херсонської МВА призначено Романа Миколайовича Мрочка.

Мрочко раніше був заступником військового прокурора Південного регіону України.