Події

17:53 02.03.2023

Зеленський призначив Романа Мрочка начальником Херсонської МВА замість Галини Лугової

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Зеленський призначив Романа Мрочка начальником Херсонської МВА замість Галини Лугової

Президент України Володимир Зеленський у четвер своїм розпорядженням звільнив Галину Лугову з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації.

Відповідний документ №29/2023-рп оприлюднено на сайті глави держави.

"Звільнити Лугову Галину Леонідівну з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області", - йдеться в розпорядженні.

Водночас на сайті президента було оприлюднено розпорядження №30/2023-рп, згідно з яким на посаду начальника Херсонської МВА призначено Романа Миколайовича Мрочка.

Мрочко раніше був заступником військового прокурора Південного регіону України.

Теги: #кадри #херсонська #мва

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