Мінсоцполітики не розголошує даних про кількість тих, хто потребує протезування в Україні

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що відомство не розголошує даних про кількість осіб, які потребують протезування в Україні.

"Ми не розголошуємо цих даних. До нас звертаються, і ми планово погашаємо всі заявки", - сказала Жолнович в ефірі національного телемарафону в четвер удень.

Міністр розповіла, що наразі триває реформування системи доступу до протезування, зокрема, для військових.

За її словами, на сьогодні військові мають можливість отримати найкращі комплектуючі для протеза коштом держави, оскільки для цієї категорії осіб за необхідності фінансування може збільшуватися втричі.

Крім того, за словами Жолнович, для отримання такої можливості незабаром не буде потреби надавати довідку "про отримання травми в бою", що має спростити процедуру.

Серед іншого вона розповіла, що до мультидисциплінарних команд у реабілітаційних центрах приставлятимуть соціальних представників, які допоможуть військовому з бюрократичними питаннями щодо отримання протеза.

Міністр зазначила, що наразі визначено 17 таких закладів реабілітації.

Вона закликала українців користуватися послугами саме українських протезистів, щоб у подальшому було зручніше з обслуговуванням, а також наголосила, що українські протези відповідають усім світовим стандартам.