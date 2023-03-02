Окупанти утримують у Чорному морі чотири носії "Калібрів" - ОК "Південь"

Російські окупанти утримують на бойовому чергуванні в Чорному морі в четвер 13 кораблів, серед яких чотири носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 24 ракети, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Південь" у фейсбуці.

"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі становить 13 кораблів, серед яких чотири ракетоносії, включно з двома підводними. Загальний залп "Калібрів" може сягати 24 ракет", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 25 і 27 лютого в Чорному морі перебував один ворожий носій "Калібрів", а 26 лютого - жодного.

У вівторок, 28 лютого, російське корабельне угруповання було суттєво збільшено: на бойове чергування в море вийшли 17 кораблів російських окупантів, серед яких п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 32 ракети. Така сама кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі зберігалася і в середу, 1 березня.