Події

08:20 02.03.2023

Унаслідок ворожого обстрілу 152-мм снарядами Сумського району пошкоджено ЛЕП, попередньо без постраждалих

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Унаслідок ворожого обстрілу 152-мм снарядами Сумського району пошкоджено ЛЕП, попередньо без постраждалих

Унаслідок артилерійського обстрілу Сумського району було пошкоджено лінію електропередач, унаслідок чого можливі перебої з електропостачанням прикордонних населених пунктів. За попередньою інформацією обласної військової адміністрації, постраждалих немає.

"Ворог здійснив артилерійський обстріл - попередньо 152-мм снарядами на ділянках місцевості Сумського району. Внаслідок обстрілу було пошкоджено лінію електропередачі. Тому в прикордонних населених пунктах на певний час можливі перебої з електропостачанням", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі в середу ввечері.

Зазначається, що бригади енергетиків найближчим часом проводитимуть роботи з відновлення електропостачання.

"Попередньо - постраждалих немає", - уточнили в ОВА.

Раніше повідомлялося, що в середу ввечері, 1 березня, російські окупанти з важкої артилерії обстріляли прикордонні райони Сумської області, відлуння обстрілу було чутно в обласному центрі.

 

 

 

Теги: #пошкодження #леп #обстріли #сумська_область

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