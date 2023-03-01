Росіяни тричі за день обстрілювали Нікопольщину

Російські війська протягом дня тричі обстрілювали Нікопольщину, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Сьогодні на Нікопольщині знову було гучно. Снаряди сипалися на Нікополь та Марганецьку громаду. Агресор цілився по району тричі. Людей не зачепило", - написав він у телеграм-каналі у середу ввечері.

За його даними, унаслідок обстрілу було пошкоджено фермерське господарство, де постраждали тварини. "Є руйнування у двох приватних будинках і трьох господарських спорудах", - уточнив Лисак.