США запровадили санкції проти трьох організацій і двох фізосіб через підтримку збройових програм КНДР

Адміністрація США внесла до санкційного списку три організації з КНДР і Демократичної Республіки Конго та двох фізичних осіб, які фінансово підтримують збройові програми Пхеньяна, йдеться в заяві Держдепу.

"США прихильні до того, щоб протистояти зусиллям КНДР із отримання доходів на її незаконні програми зі створення зброї масового знищення та балістичних ракет. Сьогодні ми вживаємо заходів проти трьох компаній і двох фізичних осіб, які спробували це зробити", - наголошується в заяві відомства.

Ідеться про двох фізичних осіб із КНДР, про дві північнокорейські організації (Chilsong Trading Corporation and Korea Paekho Trading Corporation) і про одну компанію, що працює в ДР Конго (Congo Aconde SARL).

"Усі ці юридичні та фізичні особи отримують доходи, які КНДР використовує для своїх збройових програм", - йдеться в заяві.