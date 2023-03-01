Події

16:12 01.03.2023

Київські музеї змінюють назви - КМВА

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Київські музеї змінюють назви - КМВА

Київські музеї, які є філіями Музею історії міста Києва, змінюють свої назви, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"За зверненням громади Києва та керівника Музею історії міста Києва, філії цієї установи культури змінюють свої назви", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що "Київський музей Пушкіна" відтепер називатиметься "Садиба на Кудрявці", а "Музейно-виставковий центр сучасного мистецтва" буде просто "Музейно-виставковим центром".

"Рішення ухвалила влада Києва і ввів у дію начальник КМВА Сергій Попко", - підсумували в адміністрації.

Теги: #київ #музеї #перейменування

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