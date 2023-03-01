Росіяни хочуть провести в Запорізькій області фейкові вибори так само, як провели псевдореферендум - мер Мелітополя

Російські окупанти мають намір провести псевдовибори на окупованій території Запорізької області і, зокрема, в Мелітополі, заявив мер міста Іван Федоров.

"Ми справді бачимо тенденцію початку підготовки до виборів... І так, як провели фейковий референдум, вони хочуть провести й фейкові вибори", - сказав він на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у середу.

За його словами, про це свідчать декілька фактів. По-перше, так званому віцегубернатору Запорізької області Сергію Толмачову, який приїхав із Севастополя, "чітко нарізали завдання щодо виборів".

По-друге, як зазначає Федоров, "одна з колаборанток Галина Катющенко сьогодні обрана центральною виборчою комісією РФ як та, хто буде головою центральної виборчої комісії безпосередньо на тимчасово окупованій Мелітопольщині".

По-третє, звертає увагу мер Мелітополя, на територію тимчасово окупованої Запорізької області вже заявляються представники російських політичних партій - як начебто опозиційних (ЛДПР), так і провладних ("Единая Россия"), "і регулярно вони ведуть цю пропагандистську роботу".