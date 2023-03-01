Події

09:19 01.03.2023

Понад 30 людей загинули під час зіткнення поїздів у Греції

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Кількість жертв зіткнення пасажирського і вантажного поїздів на півночі Греції збільшилася до 32, повідомляє в середу газета "Катимеріні".

Ще щонайменше 85 осіб дістали травм, близько 200 пасажирів не постраждали, їх автобусом вивезли з місця події до міста Салоніки.

Зіткнення сталося поблизу м. Євангелісмос за 230 км на північний захід від Афін.

"У Євангелісмосі сталося лобове зіткнення двох поїздів: вантажного поїзда і поїзда IC 62, що прямував з Афін до Салонік", - ідеться в повідомленні оператора грецьких залізниць Hellenic Train.

Унаслідок зіткнення кілька вагонів поїзда зійшли з рейок, частина з них загорілася. За даними Hellenic Train, у пасажирському поїзді перебувало щонайменше 350 осіб.

Пошуково-рятувальні роботи на місці аварії тривають.

Теги: #потяги #аварія #греція

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