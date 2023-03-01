Події

09:07 01.03.2023

Чотири ворожі Shahed намагалися атакувати з північного напрямку, але були знищені ППО - Повітряні сили

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Чотири ворожі Shahed намагалися атакувати з північного напрямку, але були знищені ППО - Повітряні сили

Чотири ворожі дрони-камікадзе Shahed намагалися атакувати з північного напрямку, але були знищені протиповітряною обороною, повідомили в командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

"Усі чотири БПЛА-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що в ніч із 28 лютого на 1 березня ворог атакував Україну з північного напрямку ударними безпілотниками типу Shahed.

Як повідомлялося, на Полтавщині в ніч на середу ППО збила до п’яти БПЛА, повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

 

Теги: #дрони #пс_зсу

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