Чотири ворожі Shahed намагалися атакувати з північного напрямку, але були знищені ППО - Повітряні сили

Чотири ворожі дрони-камікадзе Shahed намагалися атакувати з північного напрямку, але були знищені протиповітряною обороною, повідомили в командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

"Усі чотири БПЛА-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що в ніч із 28 лютого на 1 березня ворог атакував Україну з північного напрямку ударними безпілотниками типу Shahed.

Як повідомлялося, на Полтавщині в ніч на середу ППО збила до п’яти БПЛА, повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.