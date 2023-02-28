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21:21 28.02.2023

Наказ про початок формування Антикорупційної ради Міноборони буде підписано до кінця тижня

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Наказ про початок формування Антикорупційної ради Міноборони буде підписано до кінця тижня

Уже найближчими днями буде розпочато процес формування Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, повідомляє пресслужба міністерства.

Як зазначається в повідомленні в телеграм-каналі, ініціативна робоча група з напрацювання положень для майбутньої Антикорупційної ради була сформована на початку лютого.

"Протягом лютого робоча група напрацювала положення про Антикорраду, яке включає в себе: обов’язковість проведення загальнонаціонального голосування за кандидатів на членство в Антикорупційній раді; критерії і вимоги до кандидатів; порядок відбору членів до Антикорупційної ради. По суті, робота ініціативної групи майже завершена", - зазначають у Міноборони.

Робочій групі залишилося запустити і провести процедуру відкритого онлайн голосування за майбутніх членів Антикорупційної ради, яке відбудеться на майданчику Національного агентства з питань запобігання корупції, відібрати 15 осіб, які наберуть найбільшу кількість голосів з обов’язковим оприлюдненням інформації про результати голосування із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного кандидата, і сформувати Антикорраду з переможців голосування та дати старт роботі Ради.

"Наказ щодо запуску процесу формування Антикорради буде підписаний вже цього тижня. Інформація про старт  голосування, про реєстрацію кандидатів тощо буде оприлюднена окремо", - зазначають у міністерстві.

 

 

 

Теги: #рада #міноборони #антикорупційна

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