У Херсон доправили три потужні електрогенератори, які забезпечуватимуть безперебійну роботу місцевого водоканалу

У Херсон доправили три потужні електрогенератори на 440 і 500 кВт, які забезпечуватимуть безперебійну роботу місцевого водоканалу, повідомляє пресслужба Херсонської ОДА.

"Сьогодні Херсон отримав три потужні електрогенератори на 440 і 500 кВт. Їх використовуватимуть для безперебійної роботи МКП "Херсонводоканал". Техніка вже прибула на підприємство", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що генератори необхідні для постійної роботи міської системи централізованого водопостачання в умовах можливих відключень світла.

"Це допомога від Федерального агентства з технічної допомоги (Німеччина). Дякуємо міжнародним партнерам за допомогу", - підсумували в адміністрації.