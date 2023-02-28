Події

20:06 28.02.2023

У Херсон доправили три потужні електрогенератори, які забезпечуватимуть безперебійну роботу місцевого водоканалу

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У Херсон доправили три потужні електрогенератори, які забезпечуватимуть безперебійну роботу місцевого водоканалу

У Херсон доправили три потужні електрогенератори на 440 і 500 кВт, які забезпечуватимуть безперебійну роботу місцевого водоканалу, повідомляє пресслужба Херсонської ОДА.

"Сьогодні Херсон отримав три потужні електрогенератори на 440 і 500 кВт. Їх використовуватимуть для безперебійної роботи МКП "Херсонводоканал". Техніка вже прибула на підприємство", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що генератори необхідні для постійної роботи міської системи централізованого водопостачання в умовах можливих відключень світла.

"Це допомога від Федерального агентства з технічної допомоги (Німеччина). Дякуємо міжнародним партнерам за допомогу", - підсумували в адміністрації.

 

 

Теги: #херсон #водопостачання #генератори

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