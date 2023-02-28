Ворог веде новий наступ на Донбасі з січня, не полишає мету захопити всю Україну - Маляр

Ворог веде новий наступ на Донбасі від початку січня, діє на кількох напрямках, і не полишає мету захопити всю Україну, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Сьогодні ми відкрито про все говоримо, що там (на Донбасі - ІФУ) відбувається наступ ворога. Він триває десь із початку січня, коли ворог активізувався, зібрав свої сили. Зараз поблизу Бахмута, по суті, ворог збирає професійні та численні підрозділи "Вагнера", - сказала Маляр в ефірі національного телемарафону у вівторок увечері.

Заступник міністра наголосила, що незважаючи на жорсткі бої і те, що ворог чисельно переважає, українські сили завдають противнику набагато більших втрат.

"Наші підрозділи знищують, цифри які вони подають, навіть до 80% введених підрозділів "Вагнера". Це та інформація, яку давав Генштаб", - зазначила Маляр.

Великий наступ росіян, як наголосили в Міноборони, розпочався 24 лютого 2022 року, нині ж противник проводить наступ інакше - по регіонах.

"Вони (окупанти - ІФУ) не полишають свою мету захопити всю Україну, ми маємо це розуміти. Війна триває, і можуть бути будь-які сценарії. Але зараз наступ відбувається на сході, на кількох напрямках. І найгарячіший із них зараз - Бахмутський", - пояснила заступник міністра.

Маляр додала, що епіцентр бойових дій - Бахмут, і це видно вже протягом кількох місяців.

"Ворог сконцентрував там ключові свої зусилля, маючи на меті вийти на адмінмежу Донецької області. І ті, хто стежить за новинами, бачите, що ситуація дійсно напружена", - сказала вона.

Крім того Маляр повідомила, що під час свого нещодавнього візиту до Бахмута командувач Сухопутними військами Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський ознайомився із ситуацією та обставинами, які можуть заважати обороні та що її може покращити.

"Там, просто на місці, були прийняті рішення. Це і рішення про переміщення додаткових підрозділів, і певні рішення, які не можна оголошувати", - сказала вона.

У Міноборони наголосили, що також на сході здійснює командування генерал Олександр Тарнавський, під його керівництвом перебуває частина Донецької області, де також тривають бої.