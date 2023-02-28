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12:30 28.02.2023

Чубаров: Ситуація в Криму може свідчити про підготовку російських окупантів до наступу ЗСУ

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Чубаров: Ситуація в Криму може свідчити про підготовку російських окупантів до наступу ЗСУ

Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що поведінка російських окупантів у Криму може свідчити про їхню підготовку до наступу Збройних сил України (ЗСУ) для подальшого звільнення Херсонської області та півострова.

"Зважаючи на те, що на півночі Криму... будуються ще фортифікаційні укріплення, може ітися про те, що окупанти готуються до наступу Збройних сил України з метою подальшого звільнення Херсонської області і також Криму", - сказав він в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у вівторок.

Водночас Чубаров переконаний, що Кримський міст є "першочерговим об'єктом на знищення".

"Практично всі військові експерти сходяться в одній і тій самій думці, і це абсолютно відповідає нашому баченню, що для звільнення Криму потрібно буде звернути увагу на декілька факторів або механізмів, за допомогою яких Росія контролює Крим. Серед них - Кримський міст, військові кораблі Чорноморського флоту РФ і коридор, що з'єднує окупований Крим через окуповані частини Херсонської та Запорізької областей, власне, з територією Росії. Щойно буде достатньо далекобійної артилерії та інших видів озброєння, Кримський міст має бути знищений одним із перших об'єктів", - пояснив він.

Говорячи про настрої місцевих жителів Криму, Чубаров зазначив, що "ця ілюзія, що Крим - фортеця, і ніхто на неї не зазіхне, такої вже ілюзії у людей немає". Проте, за його словами, окупаційна влада намагається створювати враження про це: "Багато пропагандистських матеріалів, якихось заходів, зокрема й у школах, (відбувається - ІФ-У) мілітаризація всіх сторін життя". З іншого боку, як сказав голова меджлісу, на півострові посилюються репресії.

Теги: #крим #зсу #чубаров

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