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12:03 28.02.2023

У застосунок "Київ Цифровий" додано можливість перетворювати поїздки з транспортної картки на QR-квитки - КМДА

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У застосунок "Київ Цифровий" додано можливість перетворювати поїздки з транспортної картки на QR-квитки - КМДА

Київське комунальне підприємство "ГІОЦ" оновило функціональність транспортної картки в міському застосунку "Київ Цифровий", додавши можливість у новій версії застосунку перетворювати поїздки з транспортної картки на QR-квитки, повідомляють на сайті Київської міськдержадміністрації у вівторок.

"Раніше була можливість тільки придбати QR-квиток, щоб оплатити проїзд за допомогою програми. Тепер користувачі, які додали транспортну картку в застосунок, можуть перетворювати поїздки з картки на QR-квитки. Щоб створити QR-квиток із поїздки потрібно: обрати транспортну картку в застосунку; натиснути "Створити QR-квиток". Квиток із поїздки з'явиться в загальному списку QR-квитків", - ідеться в повідомленні.

Створений квиток буде дійсний до опівночі. Якщо не користуватися ним, квиток зникне, а поїздка повернеться на транспортну картку. Кожен користувач може створити до 10 QR-квитків із поїздками на день.

QR-квитки, створені з поїздок, потрібно сканувати на валідаторі так само, як і звичайні. Відмінність полягає в тому, що після оплати проїзду списується поїздка з транспортної картки. Щоб перевірити оплату, контролер скануватиме QR-квиток зчитувальним пристроєм.

"Київ Цифровий" - застосунок, що об'єднав головні міські сервіси, інструменти електронної демократії та адаптований до воєнного стану. Сервісами в застосунку користуються понад 2 млн жителів Києва, повідомили в КМДА.

Теги: #кмда #київ_цифровий

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