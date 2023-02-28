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07:23 28.02.2023

В Андріївській церкві Києва було відкрито Пункт незламності

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В Андріївській церкві Києва було відкрито Пункт незламності

У столиці в офісі Ставропігії Вселенського Патріархату Андріївської церкви було відкрито Пункт незламності, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Він відкрив свої двері в офісі Ставропігії Вселенського Патріархату – стилобатній частині Андріївської церкви. Цей нижній поверх, вбудований в пагорб і з трьох сторін надійно захищений земляним валом і бетоном. Тож, цей Пункт Незламності може слугувати ще й укриттям у разі повітряної тривоги", - сказано у повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі.

У цьому Пункті Незламності "можуть розміститися кілька десятків людей. Він забезпечений потужним генератором, інтернетом, тепловими гарматами для обігріву, медичними засобами, є гарячі напої і невелика бібліотека". Крім цього, у Пункті незламності щодня перебуває священик, якому можна поставити запитання.

"Пункт Незламності в Андріївській церкві працює з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 18:00. З безпекових міркувань відвідувачі Пункту Незламності при вході мають пред’явити документ, що посвідчує особу", - наголошується в повідомленні.

 

 

 

Теги: #київ #пункт_незламності

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